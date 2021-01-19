شكرا لقرائتكم خبر عن اللقاح.. 5 نصائح للتغلب على «الخوف من الإبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت صحة الشرقية، 5 نصائح لمَنْ يخافون الحقن «الإبر»، ما يجعلهم يتجنبون الحصول على لقاح فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد- 19»، مؤكدةً أن ذلك الخوف أمر شائع، حتى بين البالغين.

ونصحت الصحة، المواطنين والمقيمين، بإخبار الممارس الصحي عن تلك المخاوف، والتفكير في طرق تساعد متلقي الإبر، إضافةً إلى تعلم تقنية التنفس من أجل الاسترخاء، والتمرين حال الشعور بالذعر أو الإغماء، والتغلب على المخاوف خطوة بخطوة.

وأكدت أن هذا الخوف لا يمكن أن يكون عائقًا في الحصول على اللقاح، نظرًا لأهميته في الوقاية من الفيروس.