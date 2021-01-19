شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 750 مترا.. تطوير شارع «وسط العوامية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أعمال إنشاء وتطوير شارع وسط العوامية، بطول 750 مترا، وعرض 30 مترا، مؤكدا أنسنة المشاريع التنموية، ورفع كفاءة تنفيذ الطرق المحورية والرئيسية، التي تلامس اهتمام المواطن، وتحقق احتياجاته.

وتحقيقا لأهداف برنامج جودة الحياة، تعمل بلدية محافظة القطيف على تطوير مشاريع نوعية، ليكون محورها الإنسان وسعادته وصحته، من خلال مشاريع تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ضمن رؤية المملكة 2030.