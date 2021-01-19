شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا زلزال سولاويسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان: تلقينا نبأ الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي الإندونيسية وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارككم والشعب الإندونيسي ألم هذا المصاب لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: بلغني نبأ الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، لأسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً.