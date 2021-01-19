شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يبحث تسريع الأحكام وتفعيل التقنية بالمحاكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بحث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تفعيل دور التقنية ورفع مستوى التنسيق بين إمارة المنطقة والوزارة ومحاكم المنطقة، وتسريع تنفيذ الأحكام.

واستمع خلال استقباله في مكتبه بالإمارة في محافظة جدة، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة، إلى شرحٍ عن أعمال وزارة العدل في المنطقة خاصة في ما يتعلق بالتوسع في إنشاء مقار للمحاكم وزيادة أعداد القضاة وكتاب العدل بما يضمن تسريع العمل والبت في القضايا والتسهيل على المراجعين.