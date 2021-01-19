شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..بصمة جمالية لخطاط سعودي على جوازات القادمين للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وضع الخطاط السعودي فهد بن صالح المجحدي، بصمته الجمالية على جوازات القادمين إلى المملكة عبر مطارات الرياض وجدة والدمام.

واختير فهد بن صالح من قِبل وزارة الثقافة و"الجوازات السعودية" لتلك المهمة التي تهدف إلى رفع وعي المسافرين بأهمية الخط العربي، وترسيخ الاعتزاز بالهوية العربية.

والمجحدي هو أحد ضباط وزارة الحرس الوطني، وتم تكليفه من قبل وزارة الثقافة لعمل شعار وزارة الثقافة لعام الخط العربي 2020 - 2021.