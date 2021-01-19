شكرا لمتابعة خبر عن 5 شروط لاعتبار العقود متأثرة بجائحة ‎كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تعاني شريحة كبيرة من الموظفين من جائحة كورونا التي أثرت بشكل ملحوظ على عقودهم ورواتبهم، حيث خفضت بعض المؤسسات رواتب موظفيها بنسبة كبيرة جراء الأزمة التي يمر بها العالم أجمع.

ونستعرض 5 شروط لاعتبار العقود متأثرة بجائحة ‎كورونا وتشمل أن يكون العقد مبرماً قبل بدء الإجراءات الاحترازية، تأثير الجائحة على العقد بشكل مباشر، ألا يكون العقد تأثر بسبب آخر، عدم التنازل أو الصلح من المتضرر، ألا تكون آثار الجائحة على العقد معالجة بنظام خاص.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن، عن تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 161 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 356,848 حالة، فضلًا عن تسجيل 6 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6329 حالة.