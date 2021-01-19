مكافحة الفساد: خطوة تحسم الموقف الوظيفي للمتهمين بارتكاب تجاوزات

قال أحمد الحسين، المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، إن المتهمين في القضايا المعلنة، اليوم الإثنين، يُضاف إلى العقوبات الأصلية الصادرة بالأحكام المقررة بحقهم عقوبات تبعية منها الفصل من الوظيفة التي تتم بمجرد صدور حكم قطعي بالإدانة.

وتابع «الحسين» لـ«الإخبارية»، أن المادة رقم 228 من لائحة نظام الموارد البشرية تتضمن حالات فصل الموظف ومنها صدور حكم بحقه بالإدانة من جهة قضائية على أن يكون الحكم مكتسب الصفة القطعية في قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس أو حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة، وفق المادة 13 من نظام مكافحة الرشوة وتنص على «يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من هو في حكمه عقوبة تبعية بالعزل من الوظيفة».

وحول، التشهير بهذا النوع من القضايا، قال المتحدث الرسمي للهيئة، إن ذلك يكون وفق الأنظمة واللوائح و بالتنسيق مع الجهة المعنية بتنفيذ الأحكام، مشيرًا إلى أن تعاون المواطنين له دور مهم بالإبلاغ عن الجريمة؛ ما يسهم في القبض على المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة.