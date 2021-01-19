8 مشاريع في جدة تقودها التنمية والتطوير

أوضحت الشؤون البلدية والقروية في تقرير صادر لها أهم إنجازات شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، ومنها تطوير الضاحية السكنية بخليج سلمان، وتطوير الغابة الشرقية، وتطوير حي الرويس، والانتهاء من مشروع تطوير شارع فلسطين والكورنيش، وإنجاز المرحلة الأولى بنسبة إنجاز 98 % من مشروع الورش والصناعات واستكمال المرحلة الثانية.

وكذلك العمل على منطقة الخمرة للخدمات اللوجيستية ومستودعات وصناعات خفيفة، وورش وسكن عمال ومشروعات تجارية.

ضاحية خليج سلمان

أشار التقرير إلى أن نسبة الإنجاز في البنية التحتية كانت 54.5 % وتضم البنية التحتية للمناطق السكنية 158 قطعة أرض سكنية، جهزت البنية التحتية لها بنسبة 95 % أيضا تم العمل على البني التحتية، والتي تضم منطقة مباني 46 مبني نسبة الإنجاز 72.4 % أيضا وتم إنجاز بنى تحتية لقطع أراض أخرى في نفس المنطقة بنسبة 18 %، ومن ضمن إنجازات شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني في الضاحية السكنية بخليج سلمان تم تجهيز مشروع سكني يضم 34 مبنى سكنيا نسبة الإنجاز فيه 57 % ويتم تنفيذ أعمال التشطيب فيه.

الغابة الشرقية

كشف التقرير أن الشركة تقوم بصيانة وتشغيل الغابة الشرقية نسبة إنجاز 100 % حيث تم استكمال أعمال العقد الموقع مع شركة بستنة الدولية المحدودة، وتم طرح كراس لأعمال الصيانة للغابة الشرقية، أيضا مشروع تطوير شارع فلسطين والكورنيش الأوسط وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل ويجري إغلاق العقد.

وداي العسلاء

عملت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني على مشروع وداي العسلاء، حتى وصلت نسبة الإنجاز فيه 23 % وتم استكمال التصميم الخاص بالجزء الشمالي، وتبلغ مساحة المشروع الإجمالية حوالي 130 مليون متر مربع، ويقع بوادي العسلاء في الجهة الشرقية من جدة، ويعتبر نقطة جذب هامة من الخيارات السكنية التي توفر 45 ألف وحدة سكنية لعدد 170 ألف نسمة.

الورش والصناعات الخفيفة بعسفان

إنجاز 98 % من المرحلة الأولى، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع الورش والصناعات الخفيفة بعسفان، والمشاريع في مدينة جدة مستودعات الخمرة «ب» وكانت نسبة الإنجاز أن تم اعتماد المخطط المقترح للجزء«ب» وأيضا منطقة الخمرة للخدمات اللوجيستية، ومستودعات وصناعات خفيفة، وورش وسكن عمال ومشروعات تجارية متنوعة، بمخطط الخمرة طريق الليث نسبة الإنجاز 23 % وتجري الأعمال في المخطط العام، من قبل أمانة جدة، وتم اعتماد الدراسة المرورية، ويجري التفاوض مع المستثمر للمساحة المؤجرة من المشروع.

حي الرويس

قام الشركاء في مشروع تطوير حي الرويس بالاجتماع والعمل على وضع خارطة الطريق لتنفيذ آلية التطوير البديلة، ومتطلبات المرحلة الثانية، وحاليا يجري التفاوض على بيع حصص شركة تحالف الرويس للتطوير العقاري المحدودة، في شركة الرويس العالمية للتطوير، والمشارك بها في شركة ريسان العربية للتطوير العقاري، إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، وكشفت الشركة عن توقف مشروع تطوير حي السلامة في جدة، حيث يهدف المشروع إلى تنمية حي الرويس ودعم التنمية الاقتصادية، ومعالجة المشاكل الاجتماعية والبيئية والعمرانية بالحي بشكل متكامل.

مشاريع أخرى

ضمن مشاريع تطوير أحياء جدة، حي النزهة الواقع جنوب مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومشروع داون تاون والذي يهدف إلى تهيئة بيئة جاذبة ومتميزة، تسهم في تطوير مدينة جدة ودعم طموحاتها لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم.

وتبلغ مساحة مشروع دوان تاون أكثر من 5 ملايين متر مربع، وتتسع لأكثر من 58 ألف نسمة، وتتوزع مساحة المشروع على عدة مناطق تشمل المنطقة السكنية، التي ستحتوي على أكثر من 12 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 42 % من مساحة المشروع، وكذلك مناطق التجزئة والترفيه، التي تمثل نحو 35 %، بينما تغطي منطقة المكاتب 12 %، وتغطي منطقة الضيافة 11 % من مساحة المشروع.

01 الضاحية السكنية بخليج سلمان

02 تشغيل الغابة الشرقية نسبة الإنجاز 100 % حيث تم استكمال أعمال العقد

03 الانتهاء من مشروع تطوير شارع فلسطين والكورنيش

04 مشروع الورش والصناعات الخفيفة بعسفان المرحلة الأولى تم إنجاز 98 % واستكمال المرحلة الأولى

05 منطقة الخمرة للخدمات اللوجيستية

06 تنمية حي الرويس

07 مشاريع تطوير أحياء جدة حي النزهة

08 مشروع داون تاون