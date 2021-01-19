تطوير منظومة القطاع السياحي

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أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رعى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم، حفل...
6 إدارات في أرامكو السعودية فازت بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها...
8 مشاريع في جدة تقودها التنمية والتطوير
أوضحت الشؤون البلدية والقروية في تقرير صادر لها أهم إنجازات شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، ومنها تطوير الضاحية السكنية بخليج...
دعوات لدفن الموتى بمقبرة عمران
بعد اكتظاظ المقبرة القديمة في مدينة العمران التابعة لمحافظة الأحساء «13 كيلومترا من مدينة الهفوف»، بقبور الموتى على مدى عشرات...
خشبة تعيق ربط 3 مناطق
لا تزال عقبة خشبة الواقعة غرب محافظة ظهران الجنوب تقف حجر عثرة في سبيل إكمال أهم مشروع تنموي يربط 3 مناطق إدارية كبرى جنوب المملكة...
5 ضوابط لمزاد بيع لوحات السيارات المميزة
حقق مزاد لوحات المركبات الخصوصي المميزة الذي أقيم، مساء أمس، بمقر إدارة مرور العاصمة المقدسة حصيلة بيع 21.500 للوحات المركبات. وأكد...
400 سلة غذائية بالمجاردة
أطلقت جمعية البر الخيرية بالمجاردة المرحلة الثالثة لتوزيع 400 سلة غذائية على الأسر المستفيدة والمسجلة بالجمعية، ضمن أهداف توفير...
إنهاء تعثر تقني المزاحمية
تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنهاء تعثر مشروع الكلية التقنية للبنات بمحافظة المزاحمية، حسب خطة معتمدة من قبل...
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