خشبة تعيق ربط 3 مناطق

طريق حيوي
شدد عضو المجلس المحلي بظهران الجنوب مغلفق القحطاني، على إكمال مشاريع الطرق بمركز الغايل خاصة عقبة خشبة وقال إن إيقاف العمل في الموقع تسببت خلال السنوات الماضية في تأخر تنفيذ مشاريع البنية التحتية في مركز الغايل، مضيفًا أن تنفيذ العقبة أصبح ضرورة لربط مناطق نجران وعسير بمنطقة جازان التي أصبحت وجهة سياحية وصناعية وتجارية يجب الاستفادة منها خاصة لسكان المحافظات التي يمر بها الطريق الجديد، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، الذي يسير وفق رؤية واضحة نحو اقتصاد صناعي وتجاري وتنموي متنوع ومتطور. وانتقد القحطاني وقف عدة مشاريع بقطاع تهامة في ظل تزايد حوادث السيول كون المنطقة تفتقد لمشاريع الكباري ومشاريع درء أخطار السيول والأمطار.
الخدمات البلدية
عضو المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب تركي الوادعي أكد أن ضم مركز الغايل التابع إداريًا للمحافظة لخدمات البلدية يحتم تنفيذ مشروع عقبة خشبة لتسهيل تنقل المعدات وتنفيذ مشاريع فتح الطرق والسفلتة والإنارة والحدائق والساحات لأهالي قرى وهجر أكبر المراكز الإدارية بالمحافظة والبالغ عدد سكانه أكثر من 7 آلاف نسمة، وأضاف الوادعي أن تنفيذ عقبة خشبة سيدعم الحركة المرورية والاقتصادية والتجارية، وسيسهل إيصال المياه المحلاة لمنطقة نجران مع تنفيذ مشروع طريق نجران جازان الجديد، وكذلك المحافظات والمراكز والقرى الواقعة على الطريق، كما يسهل الاستفادة من ميناء جازان في دعم التنمية المستدامة في تلك المواقع.
عقبة أمام التنمية
أكد رجل الأعمال محمد القاضي أن مطالبات الأهالي مضى عليها أكثر من 20 عامًا لتنفيذ عقبة خشبة والبالغ طولها 15كم وتربط مدينة ظهران الجنوب بمركز الغايل بتهامة قحطان، وقال إن بقاء عقبة خشبة - التي لها من اسمها نصيب - على وضعها الحالي تسبب في وقف وصول الخدمات الأساسية إلى الكثير من القرى والهجر التهامية خلال السنوات الماضية، وأضاف القاضي بقوله إنه ومع البدء في تنفيذ مشروع طريق نجران ظهران الجنوب جازان، أصبح من الضرورة سرعة الانتهاء من مشروع عقبة خشبة.
وأوضح مصدر مسؤول بفرع وزارة النقل بمنطقة عسير لـ«دوت الخليج» أن أعمال الصيانة مستمرة في جميع الطرق في تهامة قحطان.
عقبة خشبة
تربط ظهران الجنوب بتهامة قحطان
طولها 15كم تقريبًا
تعيق وصول الخدمات الأساسية للقطاع التهامي
خطيرة على عابري الطريق المتعرج
موقعها استراتيجي لربط مناطق نجران - عسير - جازان
تنفيذها يساعد في تنمية المحافظات الحدودية
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