25 مليون ريال تبرعات لأرامكو

عززت أرامكو السعودية إسهاماتها الرائدة في خدمة المجتمع خلال العام المنصرم، عبر 3 برامج أشركت فيها موظفيها لتعظيم أثرهم في المجتمع من خلال حملات التبرع الإلكتروني وهي حملات «بقاؤك في المنزل ضمان لسلامتك»، و«حقق أحلامهم»، والتبرع بأجهزة الحاسب القديمة لطلاب المدارس، حيث وصل مجموع تبرعات الموظفين إلى نحو 12.788.891 ريالا، بينما تبرعت الشركة بمبلغ مماثل بهدف مضاعفة الأثر للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المحتاجين، ليصل إجمالي التبرعات إلى 25.577.782 ريالا.

واستفاد من التبرعات النقدية والعينية نحو 110 آلاف مستفيد تحت مظلة أكثر من 40 جمعية خيرية متخصصة ومسجلة رسميا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 28 مدينة، وكانت هذه الحملة نتاج تفاعل 27.555 متبرعا، واكبها عمل تطوعي بلغ 1488 ساعة.

وبحسب ما أعلنت الشركة، فقد بلغ حجم التبرعات خلال عام 2020 رقما قياسيا لم يتحقق في أي من الحملات السابقة، حيث وصل مجموع تبرعات الموظفين إلى نحو 12.788,891 ريالا، بينما تبرعت الشركة بمبلغ مماثل بهدف مضاعفة الأثر للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المحتاجين، ليصل إجمالي التبرعات إلى 25.577.782 ريالا.

واستفاد من التبرعات النقدية والعينية نحو 110 آلاف مستفيد تحت مظلة أكثر من 40 جمعية خيرية متخصصة ومسجلة رسميا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 28 مدينة، وكانت هذه الحملة نتاج تفاعل 27.555 متبرعا، واكبها عمل تطوعي بلغ 1488 ساعة.