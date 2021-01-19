واستفاد من التبرعات النقدية والعينية نحو 110 آلاف مستفيد تحت مظلة أكثر من 40 جمعية خيرية متخصصة ومسجلة رسميا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 28 مدينة، وكانت هذه الحملة نتاج تفاعل 27.555 متبرعا، واكبها عمل تطوعي بلغ 1488 ساعة.
وبحسب ما أعلنت الشركة، فقد بلغ حجم التبرعات خلال عام 2020 رقما قياسيا لم يتحقق في أي من الحملات السابقة، حيث وصل مجموع تبرعات الموظفين إلى نحو 12.788,891 ريالا، بينما تبرعت الشركة بمبلغ مماثل بهدف مضاعفة الأثر للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المحتاجين، ليصل إجمالي التبرعات إلى 25.577.782 ريالا.
واستفاد من التبرعات النقدية والعينية نحو 110 آلاف مستفيد تحت مظلة أكثر من 40 جمعية خيرية متخصصة ومسجلة رسميا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 28 مدينة، وكانت هذه الحملة نتاج تفاعل 27.555 متبرعا، واكبها عمل تطوعي بلغ 1488 ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر 25 مليون ريال تبرعات لأرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.