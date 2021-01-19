400 سلة غذائية بالمجاردة

أطلقت جمعية البر الخيرية بالمجاردة المرحلة الثالثة لتوزيع 400 سلة غذائية على الأسر المستفيدة والمسجلة بالجمعية، ضمن أهداف توفير الإعانات المالية والغذائية للمستفيدين. وأوضح رئيس مجلس الإدارة حمود العمري أن الجمعية حرصت على أن تشمل المساعدات الغذائية جميع المستفيدين المسجلين بالجمعية وتلبية احتياجاتهم من خلال تأمين أصناف متنوعة في السلة الغذائية، مضيفاً أن الجمعية تستعد خلال الفترة المقبلة، لتقديم المزيد من الدعم عبر تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع ضمن خطتها السنوية التي تستهدف الأسر لمساندتهم والتخفيف عنهم.



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