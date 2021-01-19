تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنهاء تعثر مشروع الكلية التقنية للبنات بمحافظة المزاحمية، حسب خطة معتمدة من قبل المؤسسة تنتهي في 1443. ويقع المشروع جنوب طريق مكة الرياض غرب طريق بيشة الرياض جنوب مخرج 9 حيث بينت المعلومات أن تاريخ إبلاغ المقاول بترسية المشروع 21/12/1435 وتاريخ توقيع العقد 1/3/1436 وتسليم الموقع 25/1/1436 ومدة المشروع 900 يوم. «دوت الخليج» بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، الذي أكد أن مشروع الكلية التقنية للبنات في المزاحمية بدأ في 25/1/1436، وتاريخ نهاية المشروع 16/4/1443، وتعمل المؤسسة على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهاء المشروع حسب الخطة المعتمدة.



كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء تعثر تقني المزاحمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.