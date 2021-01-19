الكتب لمنازل الشهداء

في بادرة عنوانها الوفاء للشهداء وتضحياتهم، والتقدير لأبنائهم، نفذت مدارس بتعليم محايل عسير مبادرة «وفاء للشهداء» بتسليم الكتب الدراسية لأبناء الشهداء في منازلهم. يقول قائد مدرسة ابن الأثير الابتدائية طالع أحمد الربعي، إن هذا العمل واجب، وأقل ما نقدمه لأبناء الشهداء الذين استشهدوا لحماية هذا دوت الخليج وخدمته، وقال الربعي إننا سعدنا بتسليم الكتب الدراسية لبعض الطلاب منهم الطالب محمد ابن البطل عوض البارقي الذي استشهد في الحد الجنوبي، والطالب يزن موسى حسن الربعي وهو ابن معلم متوفى.



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