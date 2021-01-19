5 ضوابط لمزاد بيع لوحات السيارات المميزة

حقق مزاد لوحات المركبات الخصوصي المميزة الذي أقيم، مساء أمس، بمقر إدارة مرور العاصمة المقدسة حصيلة بيع 21.500 للوحات المركبات. وأكد مصدر لـ«دوت الخليج»، أن الإدارة العامة للمرور بصدد العمل على أن تكون مزادات بيع لوحات السيارات في القريب إلكترونيا بدلا من المزادات الحضورية، وذلك لإتاحة الفرصة للجميع لدخول المزايدة على اللوحات المميزة.

امرأة مشاركة

تابعت «دوت الخليج» حضوريا مجريات المزاد حيث حققت لوحة «د ن م ـ 7777» أعلى سعر بـ8.900 ريال، وبلغت قيمة سعر لوحة «ب ب ب - 8079» أقل قيمة بـ300 ريال، وبلغ عدد لوحات المركبات المشاركة في المزاد 13 لوحة منها 11 لوحة خصوصي، و2 لوحة نقل خاص، فيما بلغ عدد المشاركين بالمزاد امرأة واحدة و15 رجلا، وتم خلال المزاد بيع 9 لوحات خصوصي.

شروط دخول مزاد لوحة الخصوصي

رسو المزاد

قدرت إدارة المرور لدخول الأفراد في المزاد التسجيل بمبلغ 1000 ريال، ويعد المبلغ جزءا من سعر البيع في حال رسو المزاد على المشارك، وفي حال عدم رسو المزاد على المزايد يتم استرجاع المبلغ فورا عقب انتهاء المزاد، وشددت الإدارة على أنه في حال الشراء نيابة عن شخص آخر ما عدا الأخ أو الأب أو الابن إحضار تفويض للدخول بالمزاد وفي حال التأخر في تسجيل اللوحة تطبق التعليمات وتطرح اللوحة بالمزاد مرة أخرى خلال مدة شهر.

الضوابط الـ 5

01 المزايدة الحضورية

02 التسجيل بـ1000 ريال

03 إحضار التفويض في حال الشراء بالنيابة

04 تسجيل اللوحة خلال أسبوع من رسو المزاد

05 التأخر في تسجيل اللوحة يطرحها للمزايدة مرة أخرى