اخبار السعوديه

تحسين جودة خدمات الدفاع المدني

0 نشر
0 تبليغ

رعى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو-عبر الاتصال المرئي- أمس، انطلاق أعمال الملتقى الأول للعمليات الذي يستمر 3 أيام، بمشاركة نخبة من المختصين في مجال العمليات من ضباط المديرية العامة للدفاع المدني.

ويهدف الملتقى إلى الارتقاء بمستوى العمل الميداني بمديريات الدفاع المدني بالمناطق في مختلف المجالات من خلال تقديم عدد من الأوراق العلمية ومناقشة الموضوعات التخصصية التي من شأنها تحسين جودة الخدمات لحماية الأرواح والممتلكات، للوقوف على أفضل التجارب والممارسات وتذليل الصعوبات والتحديات والعمل على معالجتها والوصول لنتائج إيجابية تخدم العمل الميداني.

وناقشت أبرز أوراق العمل، وتوحيد إجراءات العمل الميداني، وحوادث المواد الخطرة، ومستجدات تحليل المخاطر.


كانت هذه تفاصيل خبر تحسين جودة خدمات الدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا