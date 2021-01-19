تحسين جودة خدمات الدفاع المدني

ويهدف الملتقى إلى الارتقاء بمستوى العمل الميداني بمديريات الدفاع المدني بالمناطق في مختلف المجالات من خلال تقديم عدد من الأوراق العلمية ومناقشة الموضوعات التخصصية التي من شأنها تحسين جودة الخدمات لحماية الأرواح والممتلكات، للوقوف على أفضل التجارب والممارسات وتذليل الصعوبات والتحديات والعمل على معالجتها والوصول لنتائج إيجابية تخدم العمل الميداني.
وناقشت أبرز أوراق العمل، وتوحيد إجراءات العمل الميداني، وحوادث المواد الخطرة، ومستجدات تحليل المخاطر.
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