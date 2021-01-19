تحسين جودة خدمات الدفاع المدني

رعى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو-عبر الاتصال المرئي- أمس، انطلاق أعمال الملتقى الأول للعمليات الذي يستمر 3 أيام، بمشاركة نخبة من المختصين في مجال العمليات من ضباط المديرية العامة للدفاع المدني.

ويهدف الملتقى إلى الارتقاء بمستوى العمل الميداني بمديريات الدفاع المدني بالمناطق في مختلف المجالات من خلال تقديم عدد من الأوراق العلمية ومناقشة الموضوعات التخصصية التي من شأنها تحسين جودة الخدمات لحماية الأرواح والممتلكات، للوقوف على أفضل التجارب والممارسات وتذليل الصعوبات والتحديات والعمل على معالجتها والوصول لنتائج إيجابية تخدم العمل الميداني.

وناقشت أبرز أوراق العمل، وتوحيد إجراءات العمل الميداني، وحوادث المواد الخطرة، ومستجدات تحليل المخاطر.