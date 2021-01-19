اتفاقية في النقل الجوي بين المملكة وأوكرانيا

وقع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي المنصوري -عبر الاتصال المرئي- اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء أوكرانيا -التي مثلها رئيس الإدارة الحكومية الأوكرانية للطيران أوليكساندر بيلتشوك- وذلك بمقر الهيئة في الرياض. وتضمنت الاتفاقية الموقعة عدداً من البنود التنظيمية المتعلقة بتعددية تعيين الناقلات الوطنية لكلا البلدين، وجوانب تتعلق بضمان السلامة الجوية، وأمن الطيران، وجدول الطرق التي سيتم تشغيلها، وغيرها من البنود الأخرى التي تعزز مجالات التعاون في خدمات النقل الجوي. مما يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى تطوير النقل الجوي وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً كجهة مؤثرة في صناعة الطيران المدني الدولي، وتحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية، وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة النقل الجوي، وبناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة.



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