عبدالعزيز الحمادي: أي شيء يتم كتابته في تيك توك يتم نسخه تلقائيًّا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حذر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي من أن محتوى يوتيوب غير آمن أو مناسب للأطفال، متابعًا: “نحن نستهلك ثقافة غيرنا، وأطفالنا يتابعون على يوتيوب ثقافة ليست بثقافتنا!”.

تحذير من تيك توك:

وأضاف الحمادي، في حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن أي شيء يتم كتابته في تطبيق “تيك توك” يتم نسخه تلقائيًّا، ولا يجب استخدامه أبدًا تحت سن 15 عامًا؛ لأنه يقوم على مبدأ “الإدمان”.

كاميرا إنستجرام:

وكشف أن كاميرا إنستجرام كانت تستخدم كاميرا الجوال حتى بعد إغلاق التطبيق، محذرًا في الوقت نفسه من التعامل مع سناب شات معاملة الأستوديو والاحتفاظ فيه بجميع الصور والفيديوهات الشخصية.

وتابع عبدالعزيز الحمادي أن تطبيق واتساب بالنسبة إلى فيسبوك مثل “ماكينة صرف فلوس”، محذرًا من العزف على وتر الوطنية للترويج للتطبيقات الجديدة، متسائلًا: “ما الذي يثبت أن هذا التطبيق سعودي 100%؟”.

فيسبوك:

ولفت إلى أن تاريخ فيسبوك لا يشهد لها بالشرف في مجال مشاركة البيانات؛ لأن جميع البيانات تظل في الشركة حتى لو قام المستفيد بحذف حسابه على منصتها، متابعًا أن نفس الأداة التي ساعدت في تولي دونالد ترامب للرئاسة، هي نفس الأداة التي أسهمت في الإطاحة به، مؤكدًا أن الشركات الرقمية الربحية العالمية صارت تمارس “الديكتاتورية” فيما تريد، فقامت بفرض “الحجر الافتراضي” عليه!

ورأى الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أن من يملك البيانات يملك صناعة القرار، حتى وإن كان القرار في منطقة ليست منطقته، مضيفًا: “ما دمنا نستخدم التطبيقات المجانية؛ فنحن عرضة للتوجيه السيئ والدليل، التأثير على توجهات 87 مليون ناخب أمريكي في صالح ترامب بواسطة بيانات فيسبوك!”.

