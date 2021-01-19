عبدالعزيز الحمادي: معلومات المستخدم قد يتم بيعها كسلعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أن هناك 2 مليار شخص حول العالم يستخدمون واتساب، ومعلومات المستخدم قد يتم بيعها كسلعة في سوق الاقتصاد العالمي.

واتساب والسياسة الجديدة:

وأضاف عبدالعزيز الحمادي، في حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن واتساب اعتمدت على أن الناس سيوافقون على سياستهم الجديدة بسبب قلة وعيهم بأهمية المعلومات، وعدم إدراك الناس بأهمية البيانات الصغيرة التي يشاركونها، هو ما تبني عليه الشركات العالمية اقتصاداتها الكبيرة جدًّا.

وتابع: الشركة طلبت موافقة المستخدمين حتى تضمن لنفسها غطاء قانونيًّا في حال الرجوع عليها بالقضايا، وفي النهاية “المستخدم وافق!”.

وأوضح عبدالعزيز الحمادي أن متابعات الخليج 365 الأوروبي محمي معلوماتيًّا أكثر من غيره؛ بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تضمن خصوصية مستخدمي الدول الأوروبية، وتشريعاتنا لا توفر لنا الحماية الكاملة.

قواعد الخصوصية الجديدة:

وأعلن واتساب إرجاء تعديل شروط قواعد الخصوصية في التطبيق، عقب احتجاجات المستخدمين.

وقال: إنه لن يتم تعليق أو حذف أي حساب في الثامن من فبراير، متابعًا: سنعمل على توفير كل المعلومات لتوضيح المسائل الخاصة بالخصوصية.

ولفت إلى أن التحديث الأخير يوفر شفافية أكبر حول جمع المعلومات واستخدامها، متابعًا: سنبذل جهدًا أكبر لتوضيح المعلومات الخاطئة بشأن الخصوصية والأمن.

