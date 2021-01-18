السعودية | المصارف ترفع استثماراتها الخارجية للشهر السابع .. 104.5 مليار ريال بنهاية نوفمبر

بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية للمصارف العاملة في السعودية بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نحو 104.48 مليار ريال، مسجلة نموا 9.4 في المائة بما يعادل 8.95 مليار ريال، مقارنة بنحو 95.53 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه من عام 2019.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”، فإن استثمارات المصارف الخارجية سجلت نموا على أساس سنوي للشهر السابع على التوالي، بعدما سجلت بنهاية آذار (مارس) الماضي أدنى مستوى منذ تموز (يوليو) 2009.

ويتزامن النمو في استثمارات المصارف في الخارج مع تباطؤ وتيرة نمو استثماراتها في السندات الحكومية وشبه الحكومية خلال الأشهر الأربعة السابقة، المنتهي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.

وعلى أساس شهري، سجلت الاستثمارات الخارجية للمصارف نموا 4.8 في المائة، وبقيمة 4.75 مليار ريال، مقارنة بنحو 99.73 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ورغم ارتفاع حجم الاستثمارات في الخارج خلال الفترة القصيرة الماضية، إلا أنها لا تزال دون مستوياتها التاريخية في نهاية 2015، البالغة 175.2 مليار ريال، حيث أخذت المصارف في تقليص استثماراتها في الخارج بالتزامن مع طرح الحكومة السعودية عديدا من السندات والصكوك خلال تلك الفترة.

وتعد استثمارات المصارف الخارجية أحد بنود الموجودات “الأصول” الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية، حيث تقسم الأصول الأجنبية إلى أربعة بنود، هي “الاستثمارات الخارجية، ومبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية، ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، وموجودات أخرى”.