اخبار السعوديه

الرياض: ضبط آليات مخالفة لأنظمة منع نهل الرمال وتجريف التربة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: ضبط آليات مخالفة لأنظمة منع نهل الرمال وتجريف التربة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي بلاغاً عن معدات تابعة لإحدى الشركات أثناء قيامها بنهل الرمال وتجريف التربة في منطقة الرياض، في مخالفة للأنظمة البيئية التي تمنع نقل التربة أو جرفها من دون تصريح.

وأوضح المتحدث باسم القوات الرائد رائد المالكي أنه جرى ضبط الأشخاص والمعدات في الموقع وتحرير المخالفة بحق الشركة وإحالة القضية إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.

وأهاب الرائد المالكي بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات البيئية من خلال رقم العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا