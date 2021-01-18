شكرا لمتابعة خبر عن تغريدة مؤثرة للمعلم الذي وافته المنية بعد إعداد درسه لطلابه في الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أحدث المعلم سعد النصر، الذي وافته المنية بعد إعداد درسه لطلابه، ضجة كبيرة بتغريدة مؤثرة، قائلا:" إلينا معشر ‎المعلمين، الله يسمع ويرى وسيحاسب ".

وكان المعلم سعد النصر، توفى إثر سكته قلبية، بعدما أكمل استعداداته لبداية الفصل الدراسي الثاني من خلال تحضيره لدروسه في منصة مدرستي.

ومن جانبها، نعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، المعلم سعد النصر، من ثانوية أبي سفيان بن الحارث بالدمام، والذي وافته المنية أمس الأحد، إثر نوبة قلبية، مبينة أن المعلم سعد النصر ‏من خِيرة المعلمين، إذ جهّز درسه عبر ⁧‫منصة مدرستي⁩ وحال القدر دون شرحه لطلابه.