شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل القبض على مواطنة دفعت 12 ألف للحصول على حقن " غير مخصصة للبيع " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه تم القبض على مواطنة بالجرم المشهود عند دفع مبلغ " 12.000 "، مقابل حصولها على عدد " 45 " حقنة هرمون النمو " غير مخصَّصة للبيع " من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع.

وقال المصدر:" أسفرت نتائج التحقيق معها عن إيقاف مواطن " مالك صيدلية " ووافد من جنسية عربية لقيامهم بدفع مبالغ مالية مقابل حصولهم على أدوية غير مخصَّصة للبيع، وفقا لما نشرته " واس ".

وأضاف المصدر: باستمرار متابعة الموضوع من قبل الجهات المختصة فقد جرى القبض بالجرم المشهود على مواطن لحظة استلامه مبلغ " 14.000 " من مالك الصيدلية مقابل 300 علبة شرائح تحليل مرض السكري وعدد 2 كرتون مستلزمات طبية " غير مخصّصة للبيع ".