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تفاصيل القبض على مواطنة دفعت 12 ألف للحصول على حقن " غير مخصصة للبيع "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه تم القبض على مواطنة بالجرم المشهود عند دفع مبلغ " 12.000 "، مقابل حصولها على عدد " 45 " حقنة هرمون النمو " غير مخصَّصة للبيع " من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع.

 

وقال المصدر:" أسفرت نتائج التحقيق معها عن إيقاف مواطن " مالك صيدلية " ووافد من جنسية عربية لقيامهم بدفع مبالغ مالية مقابل حصولهم على أدوية غير مخصَّصة للبيع، وفقا لما نشرته " واس ".

 

وأضاف المصدر: باستمرار متابعة الموضوع من قبل الجهات المختصة فقد جرى القبض بالجرم المشهود على مواطن لحظة استلامه مبلغ " 14.000 " من مالك الصيدلية مقابل 300 علبة شرائح تحليل مرض السكري وعدد 2 كرتون مستلزمات طبية " غير مخصّصة للبيع ".

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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