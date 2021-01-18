شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. استهزاء شبان برجال الأمن أثناء أداء عملهم على أحد الطرق بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رصد مقطع فيديو متداول، استهزاء مجموعة من الشبان برجال الأمن أثناء أداء عملهم على أحد الطرق بالمملكة، مما أثار غضب واستياء المواطنين.

وبدا في الفيديو، الشبان داخل مركبة ويشغلون أغاني بأصوات عالية أثناء مرورهم بسرعة عالية على رجال الأمن، حيث قاموا بالاستهزاء بهم ببعض العبارات الغير لائقة، فيما قاموا بتصوير المقطع للتباهي بالفعل المشين الذي فعلوه.

وسادت حالة من الجدل الواسع بين المواطنين الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة القبض علي هؤلاء الشبان وتوقيع عقوبات قاسية بحقهم كي يكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم بالاعتداء اللفظي على رجال الأمن.