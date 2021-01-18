شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختص يعلق على منتجات الإقلاع عن التدخين: مضرة للصحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الدكتور محمد يماني نائب رئيس مجلس إدارة نقاء أن المنتجات والوسائل التي يروج لها على أنها تساعد على الاقلاع عن التدخين لها أضرار صحية.

وأوضح يماني أن منتجات التبغ الغير محترقة لها نماذج متعددة ، قدمت في مرحلة كأساس أنها أحد الوسائل للإقلاع عن التدخين ، مبينا أن كل الدراسات التي أجريت في هذا الصدد تقول إن هذه المنتجات لاتساعد في الإقلاع عن التدخين بل أنها عبارة عن استراحة محارب للعودة التدخين التقليدي.

وأشار إلى أن كل من استخدم هذه المنتجات في نهاية المطاف سيعود إلى السجائر ومنتجات التبغ التقليدية .