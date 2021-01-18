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شاهد.. كيف حولت فتاة شغفها في تزيين السيارات إلى مصدر رزق

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حولت فتاة شغفها وحبها لتعديل وتزيين المركبات النسائية بمكة إلى مصدر رزق ، وبهذه السواعد التي اعتادت على ملامسة الجلود والآلات الحادة والكهربائية التي تساعدها في إتمام عملها بعيدا عن اهتمامات النساء الأخرى

وقالت زبيدة هوساوي : " من عمر عشر سنوات أشقائي يحبون سياراتهم ويعدلوها ويغيروها من الداخل والخارج فأحببت فكرة تزيين السيارات" .

وأضافت أن عندما صدر قرار بالسماح بقيادة المرأة في المملكة كان دافعا لها لدخول عالم المركبات وتعديلها.

وأشارت إلى أن أغرب طريقة لتزيين السيارات سيدة طلبت تزيين سياراتها بالكامل بالكريستال ، مؤكدة أنها قامت بتنفيذ تلك الفكرة.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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