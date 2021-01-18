شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن البروتوكولات الصحية لزائري المستشفيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

عرض المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، البروتوكولات الصحية للوقاية من مرض كورونا المستجد لزائري المستشفيات.

وتشمل البروتوكولات منع الزوار من إحضار وإدخال الأغراض كالهدايا والورود والأطعمة من خارج المستشفى عند الزيارة، وإلزامهم بارتداء الكمامة الجراحية طوال الوقت، ومعدات الحماية الشخصية الأخرى بشكل صحيح إن لزم الأمر وفقًا لتوجيهات موظفي المستشفى طوال وقت الزيارة.

وشددت على منع الزوار الذين لا تربطهم علاقة بالمرضى من دخول المستشفى؛ كالمتطوعين، إضافة إلى منع الزوار من الأطفال وكبار السن، بحيث يجب أن يكون عمر الزائر ١٨عامًا أو أكثر، وألا يزيد عمره على ٦٥ عاماً.

وتضمنت البروتوكولات الصحية لزائري المستشفيات الآتي: تسهيل وتشجيع الطرق البديلة للتواصل مثل استخدام تطبيقات التواصل عن بعد مع توفير المساعدة من العاملين للمرضى إن لزم الأمر، تقييد الزيارة في ساعات محددة لجميع الزوار ويفضل جدولتها بموعد مسبق لتقليل الزحام.

وجاءت البروتوكولات كالتالي: يجب أن تشمل الآلية توعية الزوار بالإجراءات الاحترازية وشروط الزيارة وأن تشمل تعهد بالالتزام بهذه الشروط ويفضل أن يكون ذلك عند حجز موعد الزيارة، تخصيص مدخل ومخرج خاص للزيارة، منع الزوار الذين لا تربطهم علاقة بالمرضى من دخول المستشفى كالمتطوعين، يجب منع الزوار من الأطفال وكبار السن بحيث يجب أن يكون عمر الزائر ١٨عامًا أو أكثر، وألا يزيد عمره عن ٦٥ عاماً.

ومن ضمن البروتوكولات أيضا" منع الزوار من إحضار وإدخال الأغراض كالهدايا والورود والأطعمة من خارج المستشفى عند الزيارة، إلزام الزائر بارتداء الكمامة الجراحية طوال الوقت، وارتداء معدات الحماية الشخصية الأخرى بشكل صحيح، لا يسمح للزائر بزيارة غير المرضى الذي منح له التصريح بزيارتهم.