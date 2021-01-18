شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يوضح كيفية حماية الأطفال من التدخين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوصى استشاري أمراض صدرية، الدكتور النشمي العنزي، الآباء بغسل اليدين وتغيير الملابس قبل التعرض للأطفال.

وأضاف " العنزي " خلال لقائه عبر برنامج " سيدتي ":" لابد من تهوية الغرفة لأن الهواء العالق يحتوي على ذرات التدخين وبالتالي يحتاج لتنظيف مهني للمكان ".

وشدد:" يجب تهوية المكان وغسل المكان وتغيير الشراشف "، موضحا أن ضرر التدخين قد يستمر لساعات طويلة في المكان وبالتالي نحتاج تهوية لحماية الأطفال من أضرار التدخين.