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بالفيديو.. استشاري يوضح كيفية حماية الأطفال من التدخين

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوصى استشاري أمراض صدرية، الدكتور النشمي العنزي، الآباء بغسل اليدين وتغيير الملابس قبل التعرض للأطفال.

وأضاف " العنزي " خلال لقائه عبر برنامج " سيدتي ":" لابد من تهوية الغرفة لأن الهواء العالق يحتوي على ذرات التدخين وبالتالي يحتاج لتنظيف مهني للمكان ".

 

وشدد:" يجب تهوية المكان وغسل المكان وتغيير الشراشف  "، موضحا أن ضرر التدخين قد يستمر لساعات طويلة في المكان وبالتالي نحتاج تهوية لحماية الأطفال من أضرار التدخين.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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