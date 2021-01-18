شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الخليل " يعلق على تخصيص التعليم دروسا لتوضيح خطورة الجماعات المنحرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق الدكتور خليل الخليل، عضو مجلس الشورى سابقا، على تخصيص دروس لتوضيح خطورة الجماعات المنحرفة لطلبة ثالث متوسط.

وقال " الخليل " خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" مراجعة المناهج والأوزان النسبية والتركيز على الحقيقة والمهارات والقدرات "، موضحا أنها خطوة جبارة.

ولفت " الخليل ":" سابقا كان هناك إجراءات اتخذت ونظام تعليمي جديد، وقمت بتدريس السياسة التعليمية في المملكة لأكثر من 10 سنوات بالجامعة ".

وأوضح أن التعليم يعتبر الجسر الآمن لبناء الإنسان، لافتا:" الدولة عندما تريد أن تغرس في نفوس مواطنيها والمقيمين فيها مبادئ معينة يكون من خلال التعليم ".