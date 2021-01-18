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بالفيديو.. " الخليل " يعلق على تخصيص التعليم دروسا لتوضيح خطورة الجماعات المنحرفة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق الدكتور خليل الخليل، عضو مجلس الشورى سابقا، على تخصيص دروس لتوضيح خطورة الجماعات المنحرفة لطلبة ثالث متوسط.

وقال " الخليل " خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" مراجعة المناهج والأوزان النسبية والتركيز على الحقيقة والمهارات والقدرات "، موضحا أنها خطوة جبارة.

 

ولفت " الخليل ":" سابقا كان هناك إجراءات اتخذت ونظام تعليمي جديد، وقمت بتدريس السياسة التعليمية في المملكة لأكثر من 10 سنوات بالجامعة ".

 

وأوضح أن التعليم يعتبر الجسر الآمن لبناء الإنسان، لافتا:" الدولة عندما تريد أن تغرس في نفوس مواطنيها والمقيمين فيها مبادئ معينة يكون من خلال التعليم ".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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