شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " تحسم الجدل بشأن وجود واسطة في الحصول على لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث باسم صحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق، إنه لا يمكن الحصول على تطعيم لقاح كورونا دون التسجيل عبر تطبيق" صحتي "مبينا أن التسجيل إلكتروني فقط، وبالتالي انتظار رسالة لدراسة الأهلية وتحديد الموعد.

وأضاف " أبو عنق " أن مركز لقاحات كورونا يقوم بتطعيم الفئات المستهدفة وفق المراحل المعلنة من قبل وزارة الصحة، موضحا أن التطبيق دقيق جدا ولا مجال للاستثناءات في الحصول على التطعيم إلا عبر التطبيق.

ولفت إلى أن الوقت المستغرق للفرد للحصول على اللقاح لا يتجاوز 22 دقيقة منذ وصوله لمقر المركز وحتى خروجه منه، وأنه تم تخصيص منطقة للفرز البصري للمراجعين تشمل قياس الحرارة، والتأكد من تفعيل تطبيق " توكلنا ".

وشدد " أبو عنق "، على ضرورة التقيد التام بلبس الكمامة، وترك المسافة الآمنة، وتهوية الأماكن بالشكل الجيد، والمداومة على غسل اليدين.