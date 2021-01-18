شكرا لمتابعة خبر عن " آل الشيخ " يوضح حقيقة عدم وجود مواقف سيارات مجانية في" أوايسس الرياض " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، حقيقة ما تم تداوله بشأن عدم وجود مواقف سيارات مجانية في مشروع " أوايسس الرياض ".

وقال " آل الشيخ ":" وجود مواقف مجانية وجولف كار اعتباراً من اليوم "، مبينا أنه طلب من القائمين على المشروع معالجة الموضوع بشكلٍ عاجل.

وجدير بالذكر أن " آل الشيخ " أعلن أمس الأحد افتتاح مشروع " أوايسس الرياض "، والذي كان قد أعلن عنه قبل أسابيع.