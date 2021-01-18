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مفاجأة من " الصحة " حول لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعتمدت وزارة الصحة، لقاحي أسترازينيكا ومودرنا المضادين لفيروس كورونا، بعد لقاح فايزر – بيونتيك الذي صدر اعتماده في وقت سابق في المملكة.

 

وأوضح مدير الصحة في المنطقة الشرقية، الدكتور إبراهيم العريفي، أن اللقاحات المعتمدة تتمثل في فايزر – بيونتيك وأسترازينيكا ومودرنا، لافتا إلى أن التنافس عالمي على اللقاحات، وهناك طلب كبير على لقاح فايزر لكن هناك كميات جيدة ستصل إلى المملكة للتطعيم، وفقا للزميلة " العربية ".

 

وأشار إلى زيادة عدد العاملين في مراكز توزيع اللقاحات في المملكة، مع اكتسابهم الخبرات الجيدة، حيث بات دورة العمل أسرع وأكبر مع توسيع قاعات استقبال متلقي اللقاح.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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