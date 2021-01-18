شكرا لمتابعة خبر عن حماية المستهلك: درجة احترافية خداع العملاء في المواقع الإلكترونية عالية " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال عضو لجنة حماية المستهلك بغرفة الرياض، خلف الشمري، إن درجة احترافية خداع العملاء في المواقع الإلكترونية عالية.

وأضاف " الشمري " خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:" الأسعار التي تطرحها المواقع الإلكترونية تكون مغرية جدًا ونوعية البضائع تكون غير معروفة وغالبا بعض البضائع لا تصل للعملاء ".

ولفت:" بعض المواقع الإلكترونية لا تسجل مع العلم أنه يوجد نظام ينص على أنه يجب التسجيل خلال 30 يوما "، مبينا:" تتبع هذه المواقع الإلكترونية يحتاج لفرق متخصصة ".

وأشار:" هناك مبالغ طائلة جدا تدفع للمواقع الإلكترونية، وهناك عملاء يتعرضون لعمليات غش وخداع كبيرة جدا "، موضحا:" المواطن عليه دور مهم حتى لو كان السلعة التي يريد شراؤها سعرها يكون معقول بالنسبة له ولذلك يجب عليه التحقق من هذا الموقع قبل الشراء ".