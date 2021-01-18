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حماية المستهلك: درجة احترافية خداع العملاء في المواقع الإلكترونية عالية " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال عضو لجنة حماية المستهلك بغرفة الرياض، خلف الشمري، إن درجة احترافية خداع العملاء في المواقع الإلكترونية عالية.

 

وأضاف " الشمري " خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:" الأسعار التي تطرحها المواقع الإلكترونية تكون مغرية جدًا ونوعية البضائع تكون غير معروفة وغالبا بعض البضائع لا تصل للعملاء ".

ولفت:" بعض المواقع الإلكترونية لا تسجل مع العلم أنه يوجد نظام ينص على أنه يجب التسجيل خلال 30 يوما "، مبينا:" تتبع هذه المواقع الإلكترونية يحتاج لفرق متخصصة ".

وأشار:" هناك مبالغ طائلة جدا تدفع للمواقع الإلكترونية، وهناك عملاء يتعرضون لعمليات غش وخداع كبيرة جدا "، موضحا:" المواطن عليه دور مهم حتى لو كان السلعة التي يريد شراؤها سعرها يكون معقول بالنسبة له ولذلك يجب عليه التحقق من هذا الموقع قبل الشراء ".

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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