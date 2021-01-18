السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 37 إصابة جديدة بكورونا



لوكسمبورغ 5 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 37 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أنها سجلت خمس حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليستقر العدد الإجمالي للوفيات في البلاد على 557 حالةً.

// انتهى //

22:23ت م

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لوكسمبورغ 5 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 48890 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أنها سجلت خمس حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليستقر العدد الإجمالي للوفيات في البلاد على 557 حالةً.// انتهى //22:23ت م0182

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