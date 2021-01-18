السعودية اليوم / القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (6) آليات مخالفة للأنظمة البيئية التي تمنع نهل الرمال وتجريف التربة



الرياض 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي، بلاغاً عن معدات تابعة لإحدى الشركات أثناء قيامها بنهل الرمال وتجريف التربة في منطقة الرياض، في مخالفة للأنظمة البيئية التي تمنع نقل التربة أو جرفها من دون تصريح.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات، الرائد/ رائد المالكي، أنه جرى ضبط الأشخاص والمعدات في الموقع وتحرير المخالفة بحق الشركة وإحالة القضية إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.

وأهاب الرائد المالكي بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات البيئية من خلال رقم العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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22:07ت م

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