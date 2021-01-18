القبض على مواطنة دفعت 12 ألف ريال مقابل 45 حقنة هرمون النمو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مباشرة عددٍ من القضايا الجنائية، خلال الفترة الماضية، منها القبض على مواطنة بالجرم المشهود عند دفع مبلغ 12 ألف ريال، مقابل حصولها على 45 حقنة هرمون النمو “غير مخصَّصة للبيع” من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع.

45 حقنة هرمون النمو:

وأوضحت الرقابة ومكافحة الفساد أنه بالتعاون مع وزارة الدفاع فقد قُبِضَ على مواطنة بالجرم المشهود عند دفع مبلغ (12,000) اثني عشر ألف ريال، مقابل حصولها على عدد (45) حقنة هرمون النمو “غير مخصَّصة للبيع” من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع.

وأسفرت نتائج التحقيق معها عن إيقاف مواطن “مالك صيدلية” ووافد من جنسية عربية لقيامهم بدفع مبالغ مالية مقابل حصولهم على أدوية غير مخصَّصة للبيع، وباستمرار متابعة الموضوع من قبل الجهات المختصة فقد جرى القبض بالجرم المشهود على مواطن لحظة استلامه مبلغ 14 ألف ريال من “مالك الصيدلية” مقابل 300 علبة شرائح تحليل مرض السكري وعدد 2 كرتون مستلزمات طبية “غير مخصّصة للبيع”.

رصد وتطبيق النظام:

وأكدت هيئة الرقابة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.

ونوهت الهيئة إلى أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

كما قدرت الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وتشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري؛ من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030، كما ترفع الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما تلقاه الهيئة من دعم غير محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.

