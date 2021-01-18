شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 3.5 ملايين زهرة وشجرة بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت أمانة المنطقة الشرقية خلال الثلاثة أشهر الماضية بزراعة أكثر من ثلاثة ملايين ونصف من الزهور والشجيرات الشتوية بحاضرة الدمام، ضمن خطتها لتعزيز وتنويع الغطاء النباتي وتعزيز الأثر الجمالي، وما يمثله التشجير من جذب سياحي للمنطقة، والإسهام في جودة الحياة وأنسنة المدن عبر زيادة الرقعة الخضراء وزيادة نصيب الفرد وتحسين المشهد الحضري.

وأشارت الأمانة إلى أن أعمال الزراعة شملت الشوارع، والطرق الرئيسية، والساحات والواجهات البحرية، والكورنيش والمتنزهات، والميادين، والمثلثات الواقعة عند التقاطعات، مؤكدةً حرصها على زيادة أعداد الزهور والأشجار التي تتم زراعتها بشكل سنوي، بما يتواكب مع التوسع الملحوظ في أعداد الساحات والحدائق والميادين العامة، لجعل المدن أكثر جمالاً ورسم لوحة فنية جميلة.