شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم أول مدير لجامعة أم القرى على أحد شوارع مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلقت أمانة العاصمة المقدسة اسم الدكتور راشد الراجح على أحد شوارع حي العوالي بمكة المكرمة؛ وذلك نظير إنجازات واسهامات «الراجح» في النهضة التعليمية بالمنطقة.

ويأتي تسمية شارع راشد الراجح استشعاراً من أمانة العاصمة المقدسة بمكانة الدكتور راشد الراجح العلمية، وعرفاناً وتقديراً لمسيرته العملية، إذ كان أول مدير لجامعة أم القرى، وعمل عضواً بمجلس الشورى، كما ترأس إدارة مركز النادي الأدبي الثقافي بمكة المكرمة، وشغل منصب نائب رئيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.