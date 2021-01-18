توقيف سارقي مقتنيات بكسر زجاج المركبات

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وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر، تورطا بارتكاب عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة مركبات واستخدامها في ارتكاب جرائم كسر زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، وذلك في عدد من أحياء مدينة الرياض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على مواطنين تورطا في جرائم كسر زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية.وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر، تورطا بارتكاب عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة مركبات واستخدامها في ارتكاب جرائم كسر زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، وذلك في عدد من أحياء مدينة الرياض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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