ملتقى يبحث الارتقاء بالعمل الميداني للدفاع المدني

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ويهدف الملتقى إلى الارتقاء بمستوى العمل الميداني بمديريات الدفاع المدني بالمناطق في مختلف المجالات من خلال تقديم عدد من الأوراق العلمية ومناقشة الموضوعات التخصصية التي من شأنها تحسين جودة الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات، للوقوف على أفضل التجارب والممارسات وتذليل الصعوبات والتحديات كافة، والعمل على معالجتها والوصول لنتائج إيجابية تخدم العمل الميداني، قدم من خلالها 21 ورقة عمل، قدمها عدد من المتخصصين.وناقشت أوراق العمل المقدمة الموضوعات التالية: حصر وتوحيد إجراءات سير العمل في الجانب الميداني وتوثيقها، مراكز التدخل في حوادث المواد الخطرة، المستجدات في تحليل المخاطر والعمل التطوعي.
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