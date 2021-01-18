شكرا لقرائتكم خبر تغريم مقاولين مخالفين في نجران 400 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرمت أمانة منطقة نجران شركات ومؤسسات تابعة لجهات خدمية مبلغ 490.500 ريال تمثلت في 55 مخالفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك لمخالفتها للاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بمواقع مختلفة داخل مدينة نجران.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي أن المختصين بالأمانة مستمرون في متابعة ومعاينة المشاريع وتطبيق اللوائح والأنظمة والجزاءات البلدية حسب المخططات والمواصفات المعتمدة، مشددا على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنية التحتية بمراعاة الاشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة تجنبا لفرض الغرامات النظامية.

وبين أن المخالفات المرصودة تم تطبيقها على الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنى التحتية بسبب عدم التزامها بالمواصفات والمقاييس الفنية واشتراطات السلامة في تنفيذ المشاريع، حيث تمثلت بعدم قص طبقات الإسفلت حسب الطرق الفنية وعدم ردم الحفر وإعادتها إلى طبيعتها وعدم إزالة المخلفات بعد انتهاء العمل والأضرار.

إلى ذلك تعمل إدارة النظافة العامة في إزالة الأنقاض ضمن حملة المسح الشامل التى تستهدف جميع الأحياء بنجران.

من جهة ثانية أطلقت أمانة منطقة نجران، حملتها التوعوية بعنوان (لسلامتنا نلتزم)، التي تهدف إلى التوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمرتادي المجمعات والمتاجر التجارية.

وأوضحت الأمانة أن الحملة ستستمر على مدى 3 أشهر بمشاركة عدد من الفرق التطوعية لتعزيز الوعي بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في المراكز التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن الفرق التطوعية تتواجد في عدد من المواقع بالمنطقة لضمان استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية.