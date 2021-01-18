شكرا لقرائتكم خبر الصمعاني يشدد على وجوب العناية بجودة الأحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني خلال زيارات تفقدية لمحاكم الاستئناف، والعمالية، والجزائية، والتجارية، والعامة، والأحوال الشخصية، والتنفيذ بمحافظة جدة، على أنه في ظل التطور القضائي - إجراء وموضوعا - يجب أن يواكب ذلك جودة عالية في التسبيب، ودقة تكييف الواقعة، ومطابقة العقوبة للفعل.

وقال إن المجلس الأعلى للقضاء يتابع ذلك بكل دقة، ولن يقبل إلا أن تكون الأحكام القضائية مجودة ومحققة لغاياتها، مؤكدا أهمية سرعة إنجاز القضايا، وخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات واختصارها، لتحقيق العدالة الناجزة.

وثمن الدعم الكبير وغير المحدود الذي يجده المرفق العدلي من القيادة الرشيدة، مما أثمر ما نجده اليوم من تطور وتقدم في المرفق العدلي، وحقق كفاءة العمل والتميز المؤسسي، مقدما شكره وتقديره للقضاة والموظفين والموظفات العاملين في محاكم جدة على ما يبذلونه من جهود للإسهام في تحقيق أهداف الوزارة، وخدمة المتقاضين.

وأكد أهمية مواصلة الجهود والتفاعل في التجاوب مع أي شكوى، والعمل على معالجة مواطن الخلل والقصور، مبينا أن مركز العمليات العدلي يتابع الأداء اليومي التشغيلي، ويعمل على تغذية الأقسام المعنية بتحسين الأداء وتطوير الخدمات العدلية وتحقيق الأهداف، وقياس مدى التطور في أعمال المرافق العدلية كافة.