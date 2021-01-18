170 إصابة بكورونا وشفاء 161 حالة خلال 24 ساعة

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وأوضحت الوزارة في بيانها أن نسبة حالات التعافي من كورونا بلغت 97.74%، مشيرة إلى إجراء 45064 فحصا مخبريا جديدا.ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جددت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
توزيع الحالات على المناطق:
- الرياض 67
- مكة المكرمة 38
- الشرقية 25
- المدينة المنورة 22
- حائل 5 نجران 5
- الحدود الشمالية 3
- عسير 2
- جازان 1
- تبوك 1
- القصيم 1
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