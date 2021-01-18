أمير مكة يناقش مع وزير العدل تسريع تنفيذ الأحكام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة. وناقش أمير مكة مع الصمعاني تفعيل دور التقنية ورفع مستوى التنسيق بين إمارة المنطقة والوزارة ومحاكم المنطقة، وتسريع تنفيذ الأحكام. واستمع الفيصل إلى شرح عن أعمال وزارة العدل في المنطقة خاصة، فيما يتعلق بالتوسع في إنشاء مقار للمحاكم وزيادة أعداد القضاة وكتاب العدل، بما يضمن تسريع العمل والبت في القضايا والتسهيل على المراجعين. واستمع الفيصل إلى شرح عن أعمال وزارة العدل في المنطقة خاصة، فيما يتعلق بالتوسع في إنشاء مقار للمحاكم وزيادة أعداد القضاة وكتاب العدل، بما يضمن تسريع العمل والبت في القضايا والتسهيل على المراجعين.

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