برنامج لتأهيل الشباب على تربية النحل

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ويأتي البرنامج ضمن مشروع «دراسات بناء وتعزيز القدرات الوطنية من خلال تأهيل الشباب السعودي لامتهان حرفة تربية النحل وإنتاج منتجاته».وقدم المشرف على وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل بالجامعة الدكتور حامد آل غرامة نبذة عن البرنامج، والخدمات التي تقدمها الجامعة من خلال الوحدة، مبينا أن البرنامج يهدف إلى تنمية المعارف والمهارات العلمية والعملية للمتدربين.
يذكر أن وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل بجامعة الملك خالد تضم منحلا بحثيا تطبيقيا، ومختبرا لتحليل منتجات النحل، إضافة إلى مختبر لتشخيص أمراض النحل، وآخر لتربية الملكات، مع مختبر لإنتاج سم النحل.
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