شكرا لقرائتكم خبر فحص 691 ألف عينة بحفر الباطن خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ونفذت صحة حفر الباطن عبر عربة التبرع بالدم المتنقلة أخيرا حملة للتبرع بالدم في المتنزهات بهدف زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم، ومنح أفراد المجتمع فرصة التبرع بالدم، نظرا إلى الحاجة للتبرع بالدم على مدار السنة، والحفاظ على الإمدادات الكافية، وتأمين الاحتياجات الاحتياطية من أجل مواجهة المطالب الإضافية للدم في حال ازدياد الحالات الطارئة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم خدماتها التشخيصية من خلال إجراء الفحوص المخبرية لـ 691524 عينة لعام 2020م، منها فحوص لـ6536 متبرعا ومتبرعة، شملت فحوص المناعة والتشريح النسيجي والفحوص الكيميائية وأبحاث الدم والهرمونات والفيروسات والميكروبات.ونفذت صحة حفر الباطن عبر عربة التبرع بالدم المتنقلة أخيرا حملة للتبرع بالدم في المتنزهات بهدف زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم، ومنح أفراد المجتمع فرصة التبرع بالدم، نظرا إلى الحاجة للتبرع بالدم على مدار السنة، والحفاظ على الإمدادات الكافية، وتأمين الاحتياجات الاحتياطية من أجل مواجهة المطالب الإضافية للدم في حال ازدياد الحالات الطارئة.

كانت هذه تفاصيل خبر فحص 691 ألف عينة بحفر الباطن خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.