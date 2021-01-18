التعليم عبر الإنترنت.. افعل ولا تفعل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتاج الطلاب خلال التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا ، سواء طلاب المراحل الدراسية أو الجامعات للقليل من الوقت للتكيف مع إعداداتهم للفصول الدراسية، خاصة أولئك الذين تعودوا على بيئة الفصل الدراسي التقليدية.

وهناك الكثير من النصائح والأدوات والموارد المتاحة للمساعدة في إجراء الانتقال بسلاسة، حيال ما يجب فعله أو تجنبه للطلاب الجدد عبر الإنترنت.

قد يشعر الطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني وطلاب الجامعات الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في التعلم عبر الإنترنت بالخوف في البداية، ولكن من الممكن تجاوز الرهبة والانتقال بنجاح والتأقلم مع النسق التعليمي.

طلاب المدارس

افعل

احترم الآخرين

خصص وقتا لممارسة الرياضة

حدد التطبيقات والأدوات المفيدة

لا تفعل

المماطلة

تجنب طلب المساعدة

نسيان مراجعة ملاحظة المعلم

طلاب الكلية

افعل

أرسل بريدا إلكترونيا إلى معلميك بانتظام

أشرك عائلتك

تأكد من موثوقية الإنترنت الخاص بك

لا تفعل

نسيان التفاعل مع الزملاء

عدم الاستعداد

التقليل من الالتزامات الزمنية

سمات الطلاب الناجحين عبر الإنترنت

عادة ما يمتلك الطلاب الناجحون عبر الإنترنت سمات مشتركة، حددتها بعض المصادر:

القدرة على العمل بشكل مستقل.

يفيد عدم الوجود مع زملائك الطلاب في الفصل الدراسي المادي العديد من الطلاب الذين يستمتعون بالعمل بشكل مستقل والتركيز على المهمة التي يقومون بها.

التركيز على المراجعة الدقيقة لجميع التعليمات ومواد القراءة.

نظرا لأن طلاب المدارس عبر الإنترنت ليس لديهم معلم في مقدمة الفصل الدراسي يتخطى كل خطوة، فمن الأهمية بمكان أن يمتلكوا الانضباط لقراءة التعليمات بعناية وإنهاء جميع متطلبات القراءة.

عدم الخوف

من الطبيعي أن يواجه المتعلمون تحديات من وقت لآخر. القدرة على التعرف على هؤلاء قبل أن تزداد سوءا تقطع شوطا طويلا في تجربة تعليمية ناجحة عبر الإنترنت.

استعداد دائم لطرح الأسئلة

يساعد طرح الأسئلة المتعلمين الرقميين على البقاء على اتصال مع معلميهم وزملائهم والمواد المتاحة لهم. تساعد المشاركة النشطة أيضا على ضمان درجات أفضل.

المواصلة والحماس

وفقا لـموقع Minnesota State CAREER ، فإن الاستمرار في أي نوع من التحدي الذي ينشأ، سواء كان مرتبطا بالمدرسة أم لا يعد ميزة مهمة للمتعلمين عن بعد الذين يعرفون أنهم يريدون درجة

بغض النظر عما إذا كان ذلك يعني التغلب على بعض العقبات على طول الطريق.