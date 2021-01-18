تشجير بوابة مكة

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وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس سعيد الغامدي، أنه يجب إذكاء الوعي العام بأهمية المبادرة، حيث تعد هذه المناسبة فرصة لما يمكن تحقيقه من خلال حل المشكلات بالمبادرات والمشاركة المجتمعية القوية والتعاون على جميع المستويات في المملكة.وأضاف «إن المبادرة تأتي تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تتضمن المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وجودة الحياة ورفاهية المجتمع، كما تأتي ضمن مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات، ومكافحة التصحر، وإعادة الغطاء النباتي بالمملكة والحد من التلوث».
وقال مدير عام الحدائق وعمارة البيئة بالأمانة، المهندس هاني ناصري، «إن هذه الخطوة تأتي امتدادا لعمليات التشجير وزراعة النباتات التي تنفذها الأمانة عبر زيادة المسطحات الخضراء، بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن مبادرة (لنجعلها خضراء)»، لافتا إلى تكثيف زراعة النباتات الملائمة للبيئة من نوع اللبخ والأراك والغاف والتي لها القدرة على تحمل ظروف البيئة المحلية الحارة، وتسهم في إكساب (بوابة مكة) بعض المكونات الجمالية الحية، التي يظهر تأثيرها بشكل كبير على الأجواء المحيط .
إلى ذلك صادرت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الغزة الفرعية 18 كجم من الأسماك الفاسدة ضمن الحملات الرقابية على سوق الأسماك المركزي بجرول، فيما ضبطت مخالفات في التجهيزات بالسوق.
وأوضحت البلدية أن الهدف من الحملات الرقابية التأكد من التقيد بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.
من جهة أخرى ضبطت بلدية عسفان مخالفات صحية خلال الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية لتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية.
وبينت البلدية أن الجولات تأتي حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين، لافتة إلى أنه سيجري تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية حيال ذلك.
متطوعون شاركوا في التشجير:
- نادي البر التطوعي
- فريق سواعد الحي التطوعي
- رابطة مفوضية رواد كشافة مكة المكرمة
- فريق مرشدات مكة المكرمة التطوعي الكشفي
- فريق سقيا العطا
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