8 ملايين مستفيد من جمعيات مكة الخيرية خلال أزمة كورونا

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إجمالي عدد الجمعيات المشاركة 32 مبادرة مجتمعية

25 1650 متطوعا ومتطوعة

120 يوم عمل

8,731,998 مستفيدا ومستفيدة مبادرات إغاثية 189,961 توزيع السلال الغذائية

880,550 كرتون تمور

754,656 من الخضار والفواكه واللحوم والحبوب

3,282,121 من المشروبات

2,694,360 وجبة ساخنة مبادرات صحية 4,513 عدد حالات غسيل الكلى المنزلي

7,126 توزيع أدوية إلى منازل المستفيدين

216 استشارة طبية

18,409 خدمات صحية ميدانية

10,542 مستفيدا من مراكز العناية الصحة الأولية

3,420 مستفيدا من العيادات الصحية المتنقلة مبادرات منوعة 681,341 مستفيدا من الحملات التوعوية للوقاية من الفيروس

12,442 مستفيدا من الإعانات المتنوعة

192,522 مستفيدا من مبادرة تفريج الكرب بالإعانات المالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل أزمة جائحة كورونا التي سيطرت على العالم أجمع، استفاد نحو 8 ملايين شخص من الجمعيات الخيرية بالعاصمة المقدسة، والتي بلغ عدد المتطوعين فيها نحو 1650 متطوعا ومتطوعة، وخاصة أهالي الأحياء المعزولة، حيث قدمت الجمعيات من خلال التعاون والتكاتف عددا من المبادرات المتنوعة، من ضمنها مبادرات إغاثية، وصحية، بحسب إحصائية حصلت عليها الصحيفة.

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