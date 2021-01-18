للمرة الأولى تطبيق مقياس موهبة للقدرات العقلية عن بعد

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وأوضحت الهيئة أن المقياس عبارة عن مجموعة مقاييس تقيس القدرات العقلية والإبداعية والسمات الشخصية للطلبة المرشحين من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، وأتيح أداء المقياس للطلبة عن بعد في منازلهم للمرة الأولى، وفي مقار الاختبارات المحوسبة لمن لا يمتلكون المتطلبات التقنية للدخول إلى المنصة.وأفادت بأن تطبيق المقياس سيكون من خلال المقار المحوسبة التابعة للهيئة، حيث بدأ تطبيق المقياس الفعلي أمس الأول ويستمر حتى الخميس 22 جمادى الآخرة الحالي لنحو 30 ألف طالب وطالبة في 104 مقار موزعة في جميع مدن ومحافظات المملكة، كما سيتاح تطبيق المقياس للمرة الأولى «عن بعد» وسيبدأ تطبيق الاختبار الفعلي ابتداء من الجمعة 17 جمادى الآخرة الحالي.
وبينت أنها أتاحت إجراء اختبار تقني قصير للتحقق من عمل النظام التقني على أجهزة الطلبة بشكل صحيح، إضافة إلى إجراء اختبار تجريبي عن بعد يعد محاكاة لآلية مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة الفعلية، ويمنح الطلبة الفرصة للتعرف على منصة الاختبار «عن بعد» وبيئة الاختبار المزودة بالمراقبة الذكية ليصبحوا مؤهلين لأداء المقياس قبل أداء الاختبار الفعلي دون مساعدة خارجية.
إلى ذلك، وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، عقد تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة دار العلوم، وذلك بمقر الجامعة بالرياض.
ووقع العقد المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سهيل باجمال، ومن جامعة دار العلوم وكيلة الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتورة ابتسام العثمان.
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